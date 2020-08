Concerts intimes dans les CHSLD

Certains ont tapé du pied, d’autres ont battu la mesure et fredonné. Une quinzaine de résidents de la Maison Legault ont eu droit, mercredi, à un concert intime offert par Alexandre Da Costa et six musiciens de l’Orchestre symphonique de Longueuil.

Le violoniste et directeur artistique lançait, mercredi, à Québec, sa tournée Balcons symphoniques, qui s’arrêtera dans 30 CHSLD et maisons de retraite de 15 villes du Québec.

Alexandre Da Costa, Karine Breton (basson), Jean-Luc Côté (hautbois), Heather Howes (flûte), François Martel (clarinette), Corine Chartré- Lefebvre (cor) et Michel Viau (percussions) ont offert une prestation de 45 minutes, sous les arbres, en milieu d’après-midi, sur la terrasse arrière de ce petit CHSLD du chemin Saint-Louis.

Ils ont interprété des airs de Bach et de Johann Strauss et ils ont aussi présenté des versions « symphonisées » de chansons québécoises et francophones.

Beaux moments

On a entendu Amène-toi chez nous de Jacques Michel, Emmenez-moi et La bohème d’Aznavour, Le blues du businessman, Ne partez pas sans moi de Céline Dion, du Queen et le Hallelujah de Leonard Cohen.

Il fallait voir cette femme serrer la main d’une préposée durant The Show Must Go On ou sa voisine, les yeux fermés et qui battait la mesure avec son index droit durant Amazing Grace. De beaux moments.

Les concerts de cette série de spectacles ne sont pas annoncés. On veut éviter l’arrivée de spectateurs en grand nombre et que les normes de la Santé publique deviennent ingérables