«Jenny» à Unis TV: «Jenny m’a beaucoup rejointe» - Émilie Bierre

À la lecture des premiers textes de la série «Jenny», qui aura droit à une troisième saison l’an prochain sur Unis TV, Émilie Bierre s’est grandement sentie interpellée par cette adolescente forcée d’affronter la leucémie.

«Il y a quelque chose de vraiment touchant dans cette histoire, confie la jeune comédienne. Toutes les causes pour les jeunes malades, qui traversent des périodes pouvant être vraiment difficiles, ça me rejoint beaucoup.»

Apprendre et réfléchir

En prêtant ses traits à Jenny, Émilie Bierre souhaitait parler aux jeunes éprouvés par la maladie, mais également à ceux qui sont en santé.

«De pouvoir voir un personnage de jeune fille aussi forte et courageuse, ça peut être le fun. J’espérais pouvoir rendre hommage à toutes les Jenny - jeunes filles ou garçons - qui traversent ça.»

«Il y a des moments vraiment touchants et plus dramatiques, mais il y a aussi l’humour de cette jeune fille-là qui amène quelque chose de léger qui peut être plaisant pour des jeunes à écouter et réfléchir à une réalité à laquelle on ne pense pas forcément tous les jours.»

Photo Courtoisie Unis TV

La série «Jenny» a ouvert les yeux à Émilie Bierre, qui dit avoir «réalisé plein de choses» en s’investissant dans ce projet synonyme d’un Young Artist Award et d’un Gémeaux grâce à l’excellence de son jeu.

«Je me suis rendue compte que la santé est fragile et que je suis chanceuse d’être en forme et tout. C’est un personnage qui m’a beaucoup rejointe. Il y a maintenant un peu de Jenny en moi parce qu’on a un peu la même énergie parfois.»

«”Jenny” se démarque pour tout ce que j’ai appris au niveau de l’interprétation, mais aussi au niveau humain. [...] Ça m’a beaucoup fait réfléchir.»

La force d’un entourage

Mais «Jenny», c’est plus que la bataille au quotidien d’une adolescente. «C’est son combat contre la maladie, mais aussi de toute la famille, précise Émilie Bierre. Dès le premier épisode, tu vois que l’entourage, c’est super important. C’est une famille tissée serrée. Dans la saison 2, on sent aussi l’importance du soutien de la famille, comme quoi ça va beaucoup affecter la personne touchée par la maladie, mais aussi tout l’entourage.»

Au cours des nouveaux épisodes, Jenny orchestrera le retour du balancier. «Dans la saison 3, il y a un peu l’idée qu’après avoir reçu toute cette aide, ça va être à elle d’essayer de redonner aux gens qui l’ont aidée, ses amis, sa famille.»

Toujours habitée par la lumière et l’espoir, l’adolescente devra par contre encore se montrer résiliente. «Elle n’a pas fini de traverser des épreuves et il y a encore la peur. [...] Je pense que pour ces jeunes-là, il y a toujours une petite partie de cette peur. [...] Il y a encore cette pensée au fond d’elle, mais elle va traverser plein d’autres choses. On va aller ailleurs un peu.»

La première saison de «Jenny» est actuellement diffusée sur Unis TV, les mardis à 18 h 30 et les samedis à 11 h. Les deux premières saisons peuvent être visionnées au tv5unis.ca/jenny. La conclusion de l’aventure est prévue pour le printemps prochain.