La COVID-19 présente sur 13 vols au Québec

Treize vols provenant du Canada et de différents pays étrangers ont atterri au Québec avec à bord des personnes atteintes de la COVID-19 depuis le début du mois d’août.

Selon le gouvernement fédéral, ces vols ont atterri aux aéroports de Montréal et de Québec entre le 1er et le 7 août derniers.

Les informations ont été recueillies à partir de rapports reçus des autorités sanitaires provinciales, territoriales et internationales et de sites web publics.

Au Canada

Au total, dans tout le Canada, on compte 24 vols en provenance de destinations internationales et 13 vols entre les provinces et territoires qui avaient à leur bord au moins un passager porteur de la COVID-19.

Un cas a aussi été confirmé dans un train VIA Rail qui a fait le voyage entre Ottawa et la gare de Sainte-Foy le 1er août.

Le gouvernement du Canada conseille toujours aux citoyens d’éviter les voyages non essentiels à l’extérieur du pays, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Pour ceux qui le font, il est obligatoire de s’isoler pendant 14 jours à leur retour, qu’ils présentent ou non des symptômes de la COVID-19.

Peu de risques

Selon une fiche de renseignement d’Air Canada, « les cas de transmissions de maladies dans un avion sont très rares » .

« Les raisons qui expliquent ce taux de transmission en vol apparemment faible ne sont pas clairement établies, mais il pourrait notamment s’agir d’une combinaison de facteurs, comme le fait que les passagers ne se font pas face et que les dossiers des sièges forment une barrière », peut-on lire.

À cela s’ajoute la circulation fréquente de l’air et sa filtration continue.

Depuis le 1er juillet, WestJet et Air Canada, deux compagnies aériennes d’envergure en Amérique du Nord, ont recommencé à vendre leurs sièges du milieu, après des mois où cette option avait été supprimée pour favoriser la distanciation physique.

13 vols qui ont atterri au Québec

Vols domestiques

Compagnie Numéro de vol Lieu de départ Date du vol Air Canada AC304 Vancouver (YVR) 1er août Air Canada AC418 Toronto (YYZ) 2 août Air Canada AC7476* Toronto (YYZ) 4 août Air Canada AC418 Toronto (YYZ) 4 août WestJet WS592 Toronto (YYZ) 7 août

Vols internationaux