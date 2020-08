La semaine des trous d’un coup

Photo courtoisie

Assister à un trou d’un coup au golf est presque aussi excitant que d’en réaliser un. Imaginez lorsque cela se produit à deux reprises dans la même semaine avec des gens qui vous sont proches. C’est ce qu’a vécu Paul Daigle, président du Groupe Daigle, la semaine dernière. D’abord son meilleur ami, Michel Duclos (photo), de Michel Duclos et associés, a réussi son premier en carrière le 5 août dernier au club de golf Château Bromont sur une distance de 140 verges, alors que trois jours plus tard, le 8 août au club de golf La Tempête de Lévis, Paul a été témoin du trou d’un coup de sa conjointe, Annie Laliberté (photo), directrice générale associée de Beauport Hyundai et de Genesis de Québec, au trou numéro 7 sur une distance de 146 verges, avec son bois 7. Richard Gauvreau a d’ailleurs filmé la réaction d’Annie. Bravo Michel et Annie !

Et de neuf

Je ne sais pas si la sensation est aussi forte pour l’excellent Michel Gagnon du Royal Québec de Boischatel lorsqu’il voit sa balle disparaître dans la coupe pour réaliser un trou d’un coup. Dimanche dernier, le 9 août, Michel a savamment utilisé son fer 5, au trou numéro 13 du parcours Royal, sur une distance de 175 verges, des jalons arrière, pour enregistrer, tenez-vous bien, son neuvième trou d’un coup en carrière. Michel, qui est l’un des bons golfeurs seniors au Québec (il a d’ailleurs gagné le Championnat provincial senior en 2014) a peut-être été inspiré par ses partenaires de jeu : Alain Chamberland (qui en avait réalisé un le 1er août au 10 du Royal), Isabelle Tremblay et Marco Sohier.

70 ans de mariage

Émilienne Leblond et Yvon Leclerc (photo), deux résidents de la Villa du Moulin de Saint-Joseph, en Beauce, fêtent aujourd’hui leurs noces de platine. Félicitations à vous deux.

Des sourires révélateurs

Pour revenir au Château Bromont, lors du voyage annuel de deux jours des Visons (du club de Cap-Rouge), outre Michel Duclos (autre texte), son ami Pierre Deschênes (photo) en a réalisé un le surlendemain (7 août) au trou no 13, soit 136 verges, avec un fer 8. Sur la photo, de gauche à droite : Michel C. Bernier, Alain Pouliot et l’auteur du trou d’un coup Pierre Deschênes. L’autre témoin, André Boiteau est derrière l’appareil photo.

Anniversaires

Patrick Dom (photo), directeur général Tournoi pee-wee de Québec... Dany Poulin (Dan Pou), ex-journaliste sportif... Hayley Wickenheiser, directrice adjointe au développement des joueurs pour les Maple Leafs de Toronto (LNH), 42 ans... Pete Sampras, joueur de tennis professionnel américain (de 1988 à 2002), 49 ans... François Hollande, 24e président de la République française (de 2012 à 2017), 66 ans... Judi Richards, chanteuse, épouse d’Yvon Deschamps, 71 ans.

Disparus

Le 12 août 2019. Jean-Jacques Côté (photo), 101 ans, retraité de la brasserie Molson à Québec... 2017. Bryan Murray, 74 ans, ancien directeur général et entraîneur-chef de la Ligue nationale de hockey (Ottawa)... 2015. Marcel Fontaine, 67 ans, un véritable pionnier des courses de motoneige et membre du Panthéon du Grand Prix de Valcourt... 2014. Lauren Bacall, 89 ans, actrice américaine de cinéma... 2013. Jordan Boyd, 16 ans, un espoir du Titan d’Acadie-Bathurst de la LHJMQ... 2012. Ève Cournoyer, 43 ans, auteure-compositrice-interprète québécoise... 2008 Gilles « Bad News » Bilodeau, 53 ans, avec les Nordiques (AMH et LNH) de 1978 à 1980... 2007. Merv Griffin, 82 ans, acteur, animateur et producteur américain... 1999. Jean Drapeau, 83 ans, maire de Montréal pendant 29 ans... 1996. Robert Gravel, 51 ans, comédien québécois... 1982. Henry Fonda, 77 ans, acteur américain... 1964. Ian Fleming, 56 ans, romancier anglais.