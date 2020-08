On libère les prédateurs sexuels reconnus avant qu’ils aient purgé l’entièreté de leur peine... Condamné à 21 ans de prison en 2005, un dangereux prédateur sexuel est libéré en 2020.

Une jeune fille l’a échappé belle tout récemment.

Dans un quartier de Montréal, elle se fait accoster en voiture par un faux flic qui prétend devoir l’arrêter parce qu’elle est suspectée de trafiquer de la drogue.

Et que je t’embarque, et que je te mets les menottes et un bandeau sur les yeux.

Une fois prisonnière, la jeune fille commence à comprendre que ça ne tourne pas rond. Par miracle, elle profite d’un arrêt obligatoire pour s’extirper hors du véhicule et hurle à l’aide.

Dieu merci, il s’est trouvé une bonne âme pour la secourir. Quelques heures plus tard, la vraie police a repêché le sale type.

Question: que faisait-il en liberté?

Ce monsieur a écopé d’une peine de 21 ans de prison. Après qu’il eut purgé 15 ans de sa peine, un comité l’a jugé apte à réintégrer la société...

Il aboutit dans une maison de transition à Saint-Jérôme, d’où il prend le large vers Montréal pour agresser une fille à Outremont.

Le type a un dossier criminel épais comme un dictionnaire!

Attendez, il y a mieux! Répondant au nom de Michel Cox, monsieur a changé son nom pour Michel Vautour afin de trouver du travail plus facilement! Ça ne s’invente pas... Un vrai charognard.

Combien d’oiseaux comme ça a-t-on relâchés dans la nature?

Si ce rapace avait réussi l’enlèvement de cette jeune fille, elle aurait vécu l’horreur.

Que faisait-il au large?

Les prisons sont pleines?

On a cru sérieusement l’avoir réhabilité?

Désolée, ça ne passe pas dans les encoignures.

Le gars avait huit viols à la pointe du couteau à son actif, un parcours criminel à glacer le sang.

La Commission des libérations conditionnelles considérait que la probabilité de récidive chez ce prédateur ne présentait pas un risque «inacceptable» pour la société.

Depuis quand accoster une jeune fille, la menotter et la jeter dans le fond d’une voiture pour l’enlever, ça représente un risque acceptable?

D’autant que l’équipe de gestion de cas s’opposait fermement à cette libération d’office. Comment expliquer que les commissaires aux libérations conditionnelles accordent si peu de foi aux recommandations qui leur sont faites?

Sommes-nous sacrifiées sur l’autel de la rédemption des prédateurs sexuels?