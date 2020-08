Metro voit son chiffre d’affaires grimper de 12 % au dernier trimestre

Les épiceries Metro ont vu leur chiffre d’affaires bondir de 11,9 % au dernier trimestre, comparativement à la même période en 2019, pour atteindre 5,83 milliards $.

L’entreprise voit du même coup son bénéfice net hausser de 18,5 %, à 263,5 millions $, porté principalement par la vente dans les magasins d’alimentation et la vente en ligne, qui ont plus que quadruplé.

«Nous avons obtenu de très bons résultats au troisième trimestre, marqués par la forte hausse du chiffre d’affaires, a indiqué par voie de communiqué Éric R. La Flèche, président et chef de la direction. Notre priorité demeure la sécurité de nos employés et de nos clients et nous continuons d’investir dans nos magasins, notre chaîne d’approvisionnement et nos programmes de mise en marché afin de bien servir nos clients et assurer notre croissance à long terme.»

La compagnie a évalué que les dépenses liées à la COVID-19 ont représenté 107 millions $.

Du côté du Groupe Jean Coutu, le chiffre d’affaires a connu une hausse de 1 % seulement, divisé entre une hausse de 2,7 % pour les médicaments d’ordonnances et une baisse de 2,5 % sur les produits de pharmacie.