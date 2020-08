Mon cirque à moi: un premier film plein de charme

Pas facile de faire un film qui s’adresse à toute la famille sans tomber dans un excès de bons sentiments. Avec son premier long métrage, Mon cirque à moi, la réalisatrice Miryam Bouchard a réussi à trouver le bon équilibre entre le drame et la comédie pour signer une œuvre sensible et charmante. Pour cette comédie dramatique qu’elle a coécrite avec Martin Forget, Miryam Bouchard (les séries télé M’entends-tu et Mon ex à moi) s’est librement inspirée de ses souvenirs d’enfance alors qu’elle accompagnait son père — le clown, poète et comédien Reynald Bouchard — dans ses tournées de spectacles.

Pour rendre hommage à ce père décédé en 2009 et à ce monde de saltimbanques qu’elle a fréquenté quand elle était petite, la réalisatrice a mis beaucoup d’amour et de tendresse dans son film et dans ses personnages, qui sont tous aussi attachants les uns que les autres.

Mon cirque à moi relate les tribulations de Laura (Jasmine Lemée), une adolescente de 12 ans qui passe la majeure partie de son temps en tournée avec son père Bill (Patrick Huard), un clown de profession, et leur fidèle complice de scène Mandeep (Robin Aubert).

Mais Laura, une première de classe, rêve d’une vie plus rangée. Sa rencontre avec une nouvelle enseignante (Sophie Lorain) l’incitera à poursuivre ses ambitions scolaires en passant des examens d’entrée pour un collège privé.

Excellent Huard

Miryam Bouchard a eu la main heureuse en confiant le personnage de Bill à Patrick Huard tant ce rôle de clown libre et contestataire lui va comme un gant. Huard lui a insufflé un brin de folie, tout en réussissant à le rendre profondément humain et touchant.

À ses côtés, Jasmine Lemée brille dans son premier grand rôle au cinéma. Entourée d’un trio d’acteurs expérimentés (Huard, Aubert, Lorain), la jeune actrice se tire drôlement bien d’affaire.

Sophie Lorain s’illustre aussi dans un rôle plus discret, tandis que Robin Aubert offre quelques-uns des moments les plus amusants du film sous les traits d’un personnage énigmatique et silencieux.

Si le film navigue bien entre l’humour et le drame, la poésie est aussi au rendez-vous, notamment dans une très belle scène de funérailles festives et colorées visant à honorer la mémoire d’un vieux clown décédé (Jean Lapointe).

Mon cirque à moi n’est pas le genre de film qui vous fera rire aux éclats. Ni celui qui vous fera pleurer à chaudes larmes. Mais cette comédie tendre et délicate devrait vous faire sortir de la salle avec le cœur léger.

Mon cirque à moi ★★★1⁄2