Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 13 août:

«Le marché du K.O.»

Le monde de la boxe reste encore empreint d’un certain mystère pour le grand public. Ce documentaire de 60 minutes suit en parallèle le parcours des champions David Lemieux et Oscar Rivas, ainsi que de leurs entourages respectifs. Une plongée unique dans un monde complexe et intense.

Jeudi, Club illico.

«Une année chez les Groulx»

Pour ceux qui ne connaissent pas les Groulx, la Canal Vie rediffuse la première saison alors que la famille ne comptait encore que neuf enfants. Justement, l’arrivée de Nathan démontre que la maison se fait trop petite pour accueillir tout le monde. Les espaces de rangement sont saturés et tout le monde doit partager sa chambre... même les parents.

Jeudi, 18 h, Canal Vie.

«Intouchables»

Marie-Claude Savard tente de lever le voile sur les tabous dans le milieu du sport. Pour ce premier épisode, elle se penche sur l’homosexualité dans le monde du hockey. En cent ans d’histoire, aucun homosexuel n’aurait joué sur une patinoire de la LNH, ce qui est statistiquement impossible.

Jeudi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«27 robes»

Jane (Katherine Heigl) est une demoiselle d’honneur en série, pour preuve les 27 robes qui remplissent son placard. Mais lorsqu’elle se retrouve dans l’obligation d’organiser le mariage de sa sœur avec l’homme dont elle est elle-même secrètement amoureuse, les choses se compliquent.

Jeudi, 20 h, TVA.

«Les francs-tireurs»

Rediffusion de l’émission dans laquelle Benoît Dutrizac reçoit deux légendes des Canadiens de Montréal des années 1970, Ken Dryden et Scotty Bowman, pour une table-ronde en français. De son côté, Richard Martineau se penche sur le problème de la prostitution juvénile au Québec et discute de solutions avec ses invités.

Jeudi, 21 h, Télé-Québec.

«Guides d’aventures»

Au Manitoba, Jud Jones reçoit deux touristes venues faire du kayak et réaliser un rêve: nager avec les bélugas. Mais Jud est beaucoup plus qu'une guide, elle est aussi une femme incroyable au parcours atypique qui a su faire sa place dans un monde d'hommes.

Jeudi, 21 h, Unis TV.

«La fièvre du samedi soir»

Tony Manero (John Travolta) est le roi de la piste de danse du club où il se retrouve, chaque soir, avec toute sa bande. Annette (Donna Pescow) est amoureuse de lui, mais il est plutôt fasciné par la belle Stéphanie (Karen-Lynn Gorney) qui danse comme elle respire.

Jeudi, 23 h, ARTV.