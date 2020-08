Report du match Bruins–Hurricanes: une bonne décision de la LNH, selon Bruce Cassidy

Devant disputer le premier match de leur série après le marathon que se sont livré le Lightning de Tampa Bay et les Blue Jackets de Columbus, mardi soir, les joueurs des Bruins de Boston et des Hurricanes de la Caroline ont attendu longtemps.

Le duel qui les précédait s’est finalement décidé en cinquième période de prolongation, soit à 21 h 20, plus de six heures après la mise en jeu initiale et plus d’une heure après celle prévue pour le second match présenté mercredi soir dans la «ville-bulle» de Toronto.

«Les joueurs attendaient, se demandaient ce qui allait se produire et encourageaient les deux équipes à tirer pour que le match s’arrête, a expliqué l’entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy, lors d’une vidéoconférence qu’il a tenue de sa chambre d’hôtel, après que la Ligue nationale de hockey (LNH) est choisie de reporter leur affrontement à mercredi 11 h.

Le circuit Bettman estime avoir besoin de 90 minutes pour s’assurer que la glace soit de calibre LNH entre chaque partie. Les 150 minutes et 27 secondes de la victoire des «Bolts» ont compliqué la chose.

«C’était étrange d’attendre aussi longtemps et de se demander si nous allions jouer ou non. [...] Finalement, tu te demandes si c’est productif de jouer à cette heure-là», a exprimé Cassidy.

«C’est une année unique, mais de jouer à 23 h... Je pense qu’ils ont fait le bon choix», a-t-il ajouté.

En étant dans le même amphithéâtre, l’entraîneur des Bruins n’était pas très loin des entraîneurs John Tortorella et Jon Cooper entre les périodes de prolongation.

«Nous avons croisé les entraîneurs de Tampa et de Columbus, c’était une dynamique très intéressante, a raconté Cassidy. Ce sont les séries éliminatoires. Nous voulions respecter leur espace et leur temps.»