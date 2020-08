Séries LNH : Patrice Bergeron sort les Bruins du pétrin

Patrice Bergeron a touché la cible en deuxième période de prolongation pour procurer une victoire de 4 à 3 aux Bruins de Boston contre les Hurricanes de la Caroline, mercredi à Toronto, à l’occasion du premier match de cette série quart de finale de l’Association de l’Est.

Bergeron a ainsi marqué son premier filet des éliminatoires cette année et les Bruins ont mis fin à une vilaine séquence de trois revers. Ils s’étaient en effet inclinés face aux Capitals de Washington, au Lightning de Tampa Bay et aux Flyers de Philadelphie lors du tournoi à la ronde précédent.

Les Hurricanes devront pour leur part redoubler d'ardeur s'ils veulent venger le balayage réussi par le club du Massachusetts en finale d’association, le printemps dernier. La concession – en incluant l’époque des Whalers de Hartford – n’a remporté qu’une série contre les Bruins en cinq tentatives. C’était au deuxième tour, en 2009.

Une controverse?

Le deuxième but des Bruins dans la rencontre a été l’objet d’une contestation vidéo réclamée par les Hurricanes. Quelques instants avant que Charlie Coyle ne pousse la rondelle dans le filet, Anders Bjork a semblé déloger la rondelle du gant du gardien Petr Mrazek.

Les arbitres ont toutefois alloué le but, qui donnait l’avance aux Bruins, et les Hurricanes ont écopé d’une pénalité mineure pour avoir retardé la rencontre. Brock McGinn a néanmoins marqué en échappée lors du désavantage numérique subséquent pour créer l’égalité.

Blanchi lors des trois défaites des siens pendant le tournoi à la ronde, David Pastrnak a quant à lui profité d’une passe transversale dans l’enclave de Brad Marchand pour inscrire son premier filet des éliminatoires. Placé entre les deux joueurs, Jaccob Slavin n’a pas été en mesure d’intercepter.

Joel Edmundson et Haydn Fleury, pour les Hurricanes, et David Krejci, du côté des Bruins, ont été les autres marqueurs. Tuukka Rask a réalisé 25 arrêts dans la victoire et Mrazek, 36.

En bref

Les Hurricanes étaient privés de l’attaquant Justin Williams et du défenseur Sami Vatanen, «inaptes à jouer». Les deux joueurs avaient pris part aux trois rencontres de la ronde qualificative contre les Rangers de New York.

Le match était initialement prévu à 20 h, mardi, mais la rencontre précédente entre le Lightning de Tampa Bay et les Blue Jackets de Columbus s’est terminée en cinquième période de prolongation et a forcé le circuit Bettman à revoir ses plans. Le deuxième duel est prévu jeudi soir.