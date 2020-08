Un shérif de Floride bannit le masque de son département de police

Tandis que la Floride enregistrait un record d’État de 276 morts de la COVID-19 en une journée, mardi, le shérif du comté de Marion bannissait le masque de son département, empêchant ses employés et les visiteurs de porter le couvre-visage.

Le Washington Post a rapporté que le shérif Billy Woods ne permet à ses policiers de porter le masque qu’en certains endroits, par exemple dans les hôpitaux, et lorsqu'ils doivent gérer des situations impliquant des gens potentiellement porteurs du nouveau coronavirus.

«Nous pouvons débattre toute la journée du pourquoi et du comment, aurait écrit le chef de police dans un courriel obtenu par le journal local Ocala Star-Banner. Le fait est que, pour le nombre de professionnels qui recommandent le port du masque, je peux trouver exactement le même nombre de professionnels qui disent pourquoi nous ne devrions pas le porter.»

«À la lumière des derniers événements relatifs au sentiment de haine envers les forces de l’ordre dans notre pays, ceci est fait pour assurer une communication claire et pour des fins d’identification de tout individu entrant dans notre département», aurait-il expliqué, soulignant qu’il n’y avait pas eu de cas de COVID-19 dans son équipe depuis le début de la pandémie.

Dans la ville la plus importante de ce comté, Ocala, le maire et le chef de la police locale refusent de forcer la population à porter le masque, malgré l’ordre d’urgence approuvé par un vote du conseil municipal.

«Mon chef et moi en avons parlé, nous ne donnerons jamais de contravention, a dit le maire Kent Guinn sur les ondes d’une radio locale, lundi. Nous ne le ferons juste pas.»

Au moment d’écrire ces lignes, la Floride à elle seule comptait 542 000 cas de COVID-19, donc plus de 10% des 5,1 millions de cas aux États-Unis. Des 276 personnes mortes du nouveau coronavirus en 24 heures dont faisait état la source Worldometers, 13 provenaient du comté de Marion. Au total, plus de 8600 personnes sont mortes de la COVID-19 dans cet État du Sud, sur plus de 164 000 décès aux États-Unis d’après le décompte de l’Université Johns Hopkins à Baltimore.

«Ceci n’est plus un débat et il n’y a pas lieu de discuter [du port du masque], prévient pourtant le shérif Woods. Gardez en tête que cette pandémie change constamment la façon dont les choses sont faites. Quoi qu’il en soit, mes ordres devront être suivis, sans quoi des conséquences suivront promptement.»

Refuser de porter un masque pour aider à lutter contre la pandémie de COVID-19 équivaut pourtant à conduire après avoir bu de l'alcool, selon le président de la Royal Society de Londres et Prix Nobel de chimie Venki Ramakrishnan.

Plusieurs rapports internationaux soulignent que le port du masque peut contribuer à réduire considérablement la propagation de virus comme celui de la COVID-19.