ROBERGE, Jacqueline



À l'hôpital du St-Sacrement (CHU de Québec), le 2 août 2020, est décédée, à l'âge de 90 ans et 9 mois, madame Jacqueline Roberge, fille de feu Alice Leclerc et de feu Omer Roberge.Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Thérèse (feu Paul Alain), Denise (feu Réal Latreille), Ginette (Jacques Giguère); son frère Roland (Lise Gauthier); sa belle-soeur Lorraine Simard (feu Claude Roberge), de nombreux neveux et nièces, amis et amies. Elle était aussi la soeur de: Roger, Carmen, Marie-Anna, Aline, Céline et Jean-Charles, tous décédés.Ses cendres seront déposées dans le lot familial au cimetière de St-Laurent. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs (2e Coulombe) de l'hôpital du St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Un merci particulier également aux membres du personnel du 6e étage de la résidence Chanoine-Scott à Ste-Foy, qui ont veillé sur elle avec gentillesse et dévouement au cours de la dernière année. Si vous souhaitez lui rendre hommage, des dons à la Société Huntington du Québec seraient appréciés, 2300, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, QC H3H 2R5, site web: www.huntingtonqc.org, téléphone : 1-877-282-2444. C'est une cause qui lui tenait à coeur.