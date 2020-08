RUEL, Pauline Turmel



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 15 juillet 2020, à l'âge de 84 ans et 4 mois, est décédée madame Pauline Turmel, épouse de feu monsieur Gérard Ruel, fille de feu madame Laurette Nadeau et de feu monsieur Wilfrid Turmel. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Benoit, Gilles (Louise Desrochers), André (Claire Gagnon); ses petits-enfants : Audrey, Mathieu, Alain et Rosalie et ses arrière-petits enfants : Jacob et Anaève; ses frères et sœurs : Lorraine (feu Laurent Dufour), André (Marguerite Morneault) Ginette (Maurice Villeneuve), Rachel (René Perreault), Madeleine (Jean-Guy Morin), Marie-France (Jacques Labrecque), feu Mario Turmel (Ginette Boulanger (Christian Séguin)) et Jacinthe; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Ruel : feu Marie-Jeanne (feu Léonard Marceau), feu Marie-Paule (feu Grégoire Tanguay), Marguerite (feu Léonard Audet), Raymond (Raymonde Tousignant), feu Jean-Marc (feu Camille Corriveau), feu Jacques (Parise Breton), feu Michel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Saint-Malachie. Un énorme merci pour l'équipe de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins reçus et la chaleur humaine qui anime cette maison de fin de vie. Merci aussi à Colombe et Hélène pour avoir soutenu Pauline tout au long de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone : 418 903-6177, site web : www.mspdulittoral.com.