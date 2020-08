DROUIN, Thérèse



À l'hôpital de L'Enfant-Jésus, le 23 juin 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Thérèse Drouin, fille de feu monsieur Joseph Drouin et de feu madame Honorine Poulin. Elle était native de L'Ange-Gardien.Château-Richer, QC G0A 1N0Madame Drouin laisse dans le deuil son neveu et ses nièces avec qui elle a vécu toute sa vie: Céline (Michel Girard), André (Maryse Ouellet) et Nathalie; les enfants de ces derniers: Laurie Girard (Yohan Dumais), Mélyna Vézina-Drouin (Maxim-Olivier Thibault St-Pierre) et Ann- Frédéryke Hurens; son arrière-petite- nièce Livia; son frère et sa sœur: Claude (Lucille Giroux), Sr. Anne-Marie s.s.c.m. Elle était également la soeur de feu: Jean-Louis (feu Lauretta Lefrançois), Romain (feu Bérangère Côté) et Marcelle.Elle laisse aussi dans le deuil son filleul Gaétan et plusieurs autres neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Manoir du Château pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, ave Belvédère, bureau 201, Québec, QC G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com La direction des funérailles sera confiée à la maison