FERLAND, Jean-Marc



À l'Hôpital Général de Québec, le 6 juin 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Ferland, époux de dame Ghislaine Côté. Né à Québec, le 24 octobre 1933, il était le fils de feu dame Albertine Lachance et de feu monsieur Léger Ferland. Il demeurait à Québec. Il a œuvré dans le domaine de la couture, comme couturier pendant de nombreuses années à la Maison Simons.Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àde 14h à 15h45.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium de la Seigneurie. Outre sa conjointe Ghislaine Côté, il laisse dans le deuil ses enfants: Louis (Marie Guillot), Michel (Julie Turgeon), Julie (André-Yves Jolin); ses petits-enfants: Thomas, Mathieu et Joey Ferland, Dominic Dufour (Marie-Éve-Vien), Raphaël et Justin Ferland, Charles-Yves (Jessica Lord), Mathias, Léonie et Clovis Jolin; ses arrière-petits-enfants: Sofia et Gabriel Dufour; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Raymond (Thérèse Miller), André (feu Huguette Bérubé), Paul-Henri (Colette Simard), Gérard-Albert (Denyse Roberge), feu Jeanne D'Arc (feu Jacques Gauthier), Florence (feu Jacques Houde), Gilles (Manon Carrier), Jacqueline (Gilles Boucher), Georgette (feu Marcel Dion), Jean-Charles (Lise Ross), Louisette (feu Paul Laflamme), Réjeanne; de la famille Côté: Rose-Anna (feu Émilien Cantin), Roland (Geneviève Duchesneau), feu Yolande, Yvette (feu Jean-Marie Langevin), feu Gérard, Lise (feu Marcel Rousseau), feu Gabriel (Gisèle Beaulieu) ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et amis. Sincères remerciements à la maison Vilar, spécialement à Anna et à Karine ainsi que le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec,1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec G1S 3G3, site : www.societealzheimerdequebec.com tél. : 418-527-4294 ou à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, bureau J9000, Québec G1J 2G3, site : www.institutsmq.qc.ca, tél. : 418-663-5155. Les Funérailles sont sous la direction de :