BOISVERT, Bernadette



À Québec, le 8 août 2020, est décédée madame Bernadette Boisvert, épouse de feu Germain Sergerie et fille de feu Hélène Fortier et de feu Patrice Boisvert. Elle laisse dans le deuil ses deux enfants Michel (Annie Dore) et Hélène (Michel Duchesneau), ses petits-enfants Marissa, Leeane et Olivier, ses sœurs feu Claire, feu Edith, feu Brigitte, Esther, feu Cécile, ses neveux et nièces Lorraine, Odette, Sylvie, Monique, Richard, Marc, Luc, ainsi que de nombreux parents et amis.L'inhumation suivra au cimetière St-Alphonse. La famille tient à remercier le personnel de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ) avec une mention spéciale pour l'équipe du 3eD et des soins palliatifs. Au lieu de fleurs, la famille privilégie les dons In Memoriam à la Fondation de l'IUCPQ. Il est possible de faire un don en ligne (fondation-iucpq.org), par téléphone 418-656-4999 ou par la poste à Fondation IUCPQ, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8.