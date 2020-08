CATELLIER, Marcel



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 2 août 2020, entouré de l'amour des siens, est décédé, à l'âge de 75 ans et 10 mois, monsieur Marcel Catellier, époux bien-aimé des 50 dernières années de madame Francine Richard. Fils de feu dame Germaine Rheault et de feu monsieur Gaston Catellier, il demeurait à Cap-Saint-Ignace. Il fut maire de la municipalité de Cap-Saint-Ignace de 1997 à 2009 et préfet de la MRC de Montmagny de 2005 à 2009. Outre son épouse Francine, il laisse dans le deuil ses filles chéries Audrey (Steve Hudon et ses enfants Gabriel et Marianne) et Maude (Francis Dion); ses petits-enfants adorés Maxime et Samuel. Il était le frère et le beau-frère de : Jacques (Doris Mercier), Ginette et feu Claire Catellier; de la famille Richard: feu Réjean, Johanne (Marcel Guimont) et Hélène (Réjean Boutin). Sont aussi très affectés par son départ, ses neveux et nièces: Gaston (Nadia), Annie (André) Steven (Audrey), Mireille (François), Amélie (William), Roxanne (Frédéric) sans oublier ses grands amis Bertrand et Pauline, ses compagnons de golf, ses partenaires de billard et son très grand cercle d'ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Montmagny, spécialement à notre infirmière si dévouée Marie-Christine Boulet ainsi qu'à l'ensemble des membres du personnel de La Maison d'Hélène pour leur accompagnement et la qualité des soins lors de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9. https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/ Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à lade 13h à 15h.Ses cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire De la Durantaye à Cap-Saint-Ignace.