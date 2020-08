HOUDE, Ludger



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 mai 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Ludger Houde, époux de madame Thérèse Lafleur. Il demeurait à Saint-Antoine-de-Tilly. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Thérèse, ses enfants Michel, Martin et Maxime (Mélissa Plante); ses petits-enfants: William, Alyssa et Emma; son frère et sa sœur: Albert (Lucille Caron), Denise (feu Guy Rochette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lafleur: Paul (Cécile Dubé), Richard (Marielle Genest), Jean-Claude (Ginette Lavoie), Henri (Nicole Paquet), Michel (Dominique L'Heureux), Guy (Ginette Morin), Denise (Normand Soucy); ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur décédé(e)s: Gilles, Isabelle, Dominique (feu Denise Drolet), Clovis (Lucette Morin) et Émilien. La famille remercie le personnel de la résidence Le Riverain de Lotbinière pour les bons soins prodigués à Ludger durant son séjour.Merci de votre compréhension. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, https://www.alzheimerchap.qc.ca/ La direction des funérailles a été confiée à la