LABRECQUE, Ghislaine



À Lévis, le 26 juin 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Ghislaine Labrecque, conjointe de M. Albany Dionne, fille de feu Josaphat Labrecque et de feu Yvonne Bolduc. Elle demeurait à Lévis (secteur Pintendre). Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Robert (Carole Paré), Ginette (Réjean Asselin), Lorraine (Yvon Dobson), Suzanne, Alain (Denise Godbout) et Lisa, ainsi que plusieurs neveux nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexede 13h à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer.