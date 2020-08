GIROUX, Carmen



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 août 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Carmen Giroux. Elle était la fille de feu monsieur Lorenzo Giroux et de feu madame Elisa Verret. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h30 au centre commémoratifet de là au cimetière de Ste-Thérèse-de-Lisieux situé au 158 rue Bertrand, Québec, QC G1B 1H7.Madame Giroux laisse dans le deuil son frère Patrick (Danielle Caron); sa tante Gemma Giroux Marcoux; son beau-frère Albert Eugène Garneau (feu Marielle Giroux); son neveu Alain Garneau (Chantel Quirion); ses nièces : Linda Garneau (Mario Perron) et Shirley Giroux (Éric Corbin); ses petits-neveux : Francis Giroux, Jean-Philippe Perron et Charles-Antoine Garneau; sa petite-nièce Elisa-Maude Perron ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis. Un remerciement spécial au personnel de la résidence ''La Beauportoise'' et au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (secteur cardiologie 4e étage) pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca