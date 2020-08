BEAULIEU, Jeannine Lapierre



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 26 juillet 2020, à l'âge de 96 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée sereinement madame Jeannine Lapierre, épouse de feu monsieur Gérard Beaulieu. Elle était la fille de feu madame Marie-Anna Riverin et de feu monsieur Hervé Lapierre. Elle demeurait à Neufchâtel. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesLes cendres seront déposées au cimetière de Loretteville, sous la direction de laElle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belle-fille : Guy, feu Lise (Jean-Marc Lebel), Sylvie (Richard Boivin), Anne, Nicole, André (Marie Galarneau); ses petits-enfants : Geneviève Lebel (Jean-Philippe Giroux), Simon Lebel (Shevaun Murphy), Gabrielle et Charles Boivin, Louis-André Perron (Sara Lapointe), Marc-Antoine Aubut (Pier-Ann Cartier) et Vanessa Aubut; ses arrière-petits-enfants: Romie, Frédérique, Norah et Sarah ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. Outre ses parents, son époux et sa fille Lise, elle est par ailleurs allée rejoindre ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél.: 418 656-4999, téléc. : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église.