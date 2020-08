GOULET, Thérèse Tessier



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 août 2020, à l'âge de 98 ans et 6 mois, est décédée Thérèse Tessier, épouse de feu monsieur Maurice Goulet. Elle était la fille de feu dame Cordule Légaré et feu monsieur Alexandre Tessier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera auElle laisse dans le deuil ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Alice (David Drouin), Marie-Anna, Aurore, Béatrice (Lucien Juneau), Cécile (Léo Moisan), Monique (Lionel Hamel), Jeannette (Léo Lepire), Octave (Simonne Gilbert), Paul (Lucienne Pageau) et Lucien (Dolorès Devarennes). La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Manoir Duberger pour son humanisme, son attitude bienveillante et les bons soins prodigués.