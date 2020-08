BOIVIN, Noëlla



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 août 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Noëlla Boivin, fille de feu Gérard Boivin et de feu Antoinette Cloutier. Elle demeurait à Lévis. Elle était la mère de Sylvie Aubert (Mario Leclerc) et de feu Caroline Aubert; la soeur de Jeannine (Eustache Breton), Normand (feu Pauline Côté, Rita Faucher), Michèle (feu Réal Demers), Jocelyne (Réjean Savoie) et de Louise (Roger Bernier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins et attentions prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié aux soins palliatifs (https://fhdl.ca/faire-un-don/).La famille vous accueillera auà compter de 13h.Si vous désirez y assister, nous vous invitons à vous joindre à la famille via le site https://funeraweb.tv le dimanche 16 août à 15h.