DOLBEC, Gaston



À l'Hôpital de La Malbaie, le 8 août 2020, la journée de son anniversaire, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Gaston Dolbec, époux de madame Thérèse Blouin. Il était le fils de feu Charles-Henri Dolbec et de feu madame Yvonne Dion. Il demeurait à Note-Dame-des-Monts, autrefois de Québec. La famille vous accueilleraà compter de 18h au centre commémoratifSeuls les proches de la famille invités pourront assister à la cérémonie. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Monsieur Dolbec laisse dans le deuil son épouse, madame Thérèse Blouin; ses enfants: Josée et Louis-Dominique; ses petits-enfants: William Simard et Justine Dolbec; sa sœur Ghislaine (feu Jacques Carrière); son beau-frère Gaston Pelletier (feu Gisèle Dolbec); sa belle-sœur Ginette Lamontagne (feu Jacques Dolbec). Il était également le frère de feu Jean-Paul (Monique Croteau) et de Magella (Bernadette Malouin). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Blouin: Pauline (feu Florent Lamarre), Jean-Paul (feu Estelle Bernier), Camille (feu Carmelle Bussière) et Pierre (Céline Lemieux) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis tout particulièrement Rodrigue Drolet, Alexandre Martel et Jean-Paul Giroux. Un remerciement spécial à son ex-gendre Sébastien Simard pour l'accueil et tous les services rendus. Merci également au personnel de la résidence La Noyée particulièrement Angèle et Jacinthe pour son dévouement et au Dr Rémi Savard- Dolbec de l'Hôpital Saint-Joseph de La Malbaie pour les excellents soins prodigués.