AUBIN, Monique Labrecque

Le 24 mai 2020, à Lévis, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Monique Labrecque, épouse de monsieur Marcel Aubin et fille de feu Alfred Labrecque et feu Marie Gagnon. Elle demeurait à Pintendre.La famille accueillera parents et ami(e)s auElle laisse dans le deuil son époux Marcel Aubin, ses enfants: Jean-François (Nancy Fournier), feu Pierre (Suzanne Dubreuil), et Amélie (Bertrand Kanga); ses petits-enfants: Mikaël (Camille Gagné), Alexandre (Catherine Gagné), Jacob, Madisson, Zola et Cohen. Elle était la sœur de : feu Henri, Jean-Paul, Emma, Juliette, Rachel, Marie-Rose, Clarisse, Nérée, feu Rosaire, Blandine, Jeanne-D'Arc, feu Conrad et Yves, ainsi que leurs conjoints, conjointes. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Aubin, ainsi que de très nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Madame Labrecque a été confiée pour crémation à la