MORIN, Thérèse



Au CHSLD St-Augustin, Québec, le 8 août 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Thérèse Morin. Née à Québec, le 7 mars 1930, elle était la fille de feu monsieur Alphonse Morin et feu dame Marie-Ange Houde. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au Cimetière St-Charles à une date ultérieure. Madame Morin laisse dans le deuil ses belles-sœurs: Anita Gagnon (feu Maurice) et Lucie Aubé (feu Alphonse) ainsi que plusieurs filleuls, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Elle était également la sœur et la belle-sœur de: Jean-Marc (Jeannette Tanguay), Robert Joly (Pauline), Maurice Bédard (Gabrielle), Orner Godbout (Annette), Sr Rolande des Augustines de Jonquière, Joseph Fernand (tombé au champ d'honneur), Robert, tous décédés. La famille remercie tout le personnel du CHSLD St-Augustin pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : (418) 527-4294, Site : www.societealzheimerdequebec.com Les Funérailles sont sous la direction de :