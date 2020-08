GAGNON, Madeleine Poirier



Donne-nous notre pain quotidien.À l'Hôpital de Montmagny, le 25 avril 2020, à l'âge de 77 ans et 11 mois, est décédée, subitement, madame Madeleine Poirier, épouse de monsieur Maurice Gagnon. Elle était la fille de feu monsieur Jean-Paul Poirier et de feu dame Marie-Jeanne Tremblay. Elle demeurait à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille vous accueillera à l'église de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, 654, rue Principale, St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 4B0 le vendredi 14 août 2020 de 19h à 21h ainsi que, de 9h à 10h30.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Maurice, ses enfants: Sylvie (Bernard Couette), Serge (Natacha Lambert), Patrick (Annie Léveillé); ses petits-enfants: Lydia Couette (Anne-Marie Duquette), Éloïse Couette (Daniel Godbout), Philippe Gagnon, Mathis Gagnon; ses frères et sœurs: feu Solange (feu Réjean Boulet (feu Eva Pruneau)), Francine (Jean-Luc Chrétien), Jocelyn (Claudette Tremblay), Vivianne (Germain Derome), Marjolaine (Ludger Leclerc), Yolaine (Lauréat Mercier), Marielle (Richard Blanchet), Luc (Josée Crête), Nicole (feu Réjean Mainville, Pierre Paradis); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: Lucienne (feu Aimé Blais), Gérard (Jeannine Landriault); ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement le personnel de l'Urgence de Hôpital de Montmagny pour leur réconfort et soutien, leur respect et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction a été confiée à la