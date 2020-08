TACIANI, Luciano



Le 22 juin 2020 est décédé Luciano Taciani. Il laisse dans le deuil sa conjointe Johanne Richard; sa belle-fille Nathalie Monce, son conjoint Daniel Larose et leur enfants Gabriel et Olivier; son frère Carlo(Maria), sa sœur Renata (Derio); ses neveux et nièces : Sergio(Nadia), Franca(Sam), Walter (Lia), Ernest (Nancy), Elvira (Carlo), ses petits neveux et ses petites nièces ainsi que les conjoints et conjointes de ceux-ci; son arrière-petite-nièce, ainsi que ses nombreux cousins et cousines, ses grands amis d'Italie et ceux de l'association Italienne et copains. La famille recevra les condoléances à laL'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles ultérieurement. Un merci spécial au journaliste de TVA, Marc-André Boulianne qui a compris ma détresse et a permis grâce à son intervention de faire transférer d'institution Luciano afin de me permettre d'être à ses côtés dans ses derniers jours de vie tel que je le lui avais promis. Merci à tous les membres du personnel du 1er étage de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Chauveau pour avoir accueilli Luciano avec humanité, respect et dignité. Vous m'avez été d'un grand réconfort. Merci à Madeley Calzada pour m'avoir permis de prendre du répit durant la maladie de Luciano. Merci à Alexandre Mario Drolet pour les bons soins prodigués à Luciano et m'avoir permis de le faire venir à la maison. Quel bonheur de voir le sourire sur son visage. Un gros merci aussi à mes ami(e)s et collègues de la banque TD qui m'ont supportée durant ses années difficiles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), fond de l'Hôpital Chauveau.