DUFOUR, René



À son domicile, le 14 juillet 2020, à l'âge de 65 ans, nous a quittés monsieur René Dufour. Il était le fils de feu monsieur Fidèle Dufour et de feu dame Normande Dufour. Il demeurait à l'Isle-aux-Coudres.suivi de l'inhumation au columbarium. Monsieur René Dufour laisse dans le deuil sa conjointe Linda Simard, sa fille Mélanie Lafrance Dufour (Maxime Gingras), sa belle-fille Marianne Simard Boudreault. Ses petits-enfants: Shawn, Éli et Sarah-Maude. Ses frères et sœurs : Léonnette (Gérald Cooper), Michel (Thérèse Harvey), feu Claude-Yves (Carole Harvey), Fidélia (Jack Barker), feu Ghislaine (feu Ovila Dufour), Marie-Reine, Gisèle (Gilles Harvey), feu Marc (feu Nicole Girard), Louiselle (feu Jocelyn Normand), Sylvie (Félicien Dufour), Rosita, Horace (Suzie Tremblay). Sa belle-mère, ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Simard. Sa marraine Mme Robertine Dufour, ses filleul(e)s: Dan Dufour, Simon Cooper, Mélissa Perron, Alycia Maltais ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de l'Isle-aux-Coudres pour les bons soins prodigués. Un merci particulier à l'infirmière Annie Cormier pour son grand dévouement. Un merci spécial à son neveu ambulancier Yann Normand pour sa présence continue. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mains de l'Espoir de Charlevoix. La direction des funérailles a été confiée à la