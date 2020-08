ROUSSIN, Raymond



À l'Unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 août 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Raymond Roussin, époux de madame Lyse Turgeon, fils de feu madame Anne-Marie Couture et de feu monsieur Derveni Roussin. Né à Saint-Patrice-de-Beaurivage, il demeurait à Lévis. Outre son épouse Lyse, il laisse dans le deuil ses fils : Pierre (Josée Laflamme) et François (Nancy Bourdages); ses petits-enfants qu'il aimait tant: Etienne, Sarah-Maude, Juliette, Camille et Gabrielle; sa sœur Bérangère (Robert Gignac); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Turgeon: feu Gemma, feu Noël (feu Luce Gratton), feu Rollande, feu Julienne (feu Magella Aubin) et Guy (Louise Gagnon) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant des unités de soins d'urgence, de soins intensifs et de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis : https://www.jedonneenligne.org/fhdl/IM/ La famille vous accueillera auà compter de 13h.Veuillez noter qu'il sera également possible de vous joindre à la famille via un site web, mais qu'un mot de passe sera requis.