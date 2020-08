GAGNÉ, Édith Gilbert



À l'Hôpital Général de Québec, le 8 juin 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Edith Gilbert, épouse de feu monsieur Yvan Gagné. Née à Charlesbourg le 9 novembre 1927, elle était la fille de feu dame Juliette Tremblay et de feu monsieur François-Xavier Gilbert. Elle demeurait à Québec.les membres de la famille recevront les condoléances àde 10h à 11h45.Nous vous demandons de respecter les mesures de distanciation par respect et pour la santé de tout le monde. Les cendres seront déposées au cimetière Giffard à une date ultérieure. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Lynda, Mario (Carole Gelly), Fabienne (Clément-Marie Renaud), Claire (Michel Goulet); ses petits-enfants: Jimmy (Eve Michaud), Jean-Simon (Marie-Claude Lachance), Stéphanie, Marie-Pier (Vincent Frédette); ses 7 arrière-petits-enfants; ses sœurs : Lucienne et Lucie; son beau-frère Jean-Pierre ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de: feu Jeanne- Mance, feu Julienne et feu Ghislaine. La famille remercie chaleureusement l'ensemble du personnel de l'Hôpital Général pour tous les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation FAIS, Site : https://fondationfais.org, Tél. : 418-691-0766. Les Funérailles sont sous la direction de :