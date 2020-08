GUIMOND, Gilles



À l'Hôpital de Montmagny, le 8 août 2020, à l'âge de 77 ans et 9 mois, est décédé monsieur Gilles Guimond, époux de madame Louisette Leblanc, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Il était le fils de feu dame Irène Ouellet et de feu monsieur Bruno Guimond. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louisette, ses enfants : Gilles Jr. (Louise Simard) et Francis; ses petits-enfants: Charles (Sarah-Ève) et Arianne Guimond. Il était le frère et le beau-frère de: feu Robert (Georgette Paquet), feu Fernand (Diane Thibault), Rita (Jean-Guy Ouellet), feu Gisèle (feu Barnabé Boudreault), feu André-Louis (Pierrette Clavet), feu Yvan et feu Louis-Philippe Guimond; de la famille Leblanc : feu Lucia (feu Armand Émond), feu Lionel (Gaétanne Lavoie), feu Lauréat (Lise Leblanc), feu Lucien, feu Léon, feu Lauréanne (feu Léopold Lessard), feu Louis-Marie (Hélène Hamel), feu Léandre, feu Léo, feu Léonard, Lorraine, feu Laurent (Yvette Auger), Louis (Dominique Labrie) et feu Laval. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Montmagny ainsi qu'à celui de l'Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny, Québec, G5V 3R8, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ Des formulaires sont disponibles auprès de la maison funéraire.Ses cendres seront déposées dans l'intimité de sa famille et de ses proches au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.