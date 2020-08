FAUCHER, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 août 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Claude Faucher, époux de Mme Pauline Giguère. Il était le fils de feu Honorius Faucher et de feu Clara Poulin. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule dimanche 16 août 2020 de 19h à 21h et le lundi 17 août 2020 de 9h à 10h30.Il laisse dans le deuil outre son épouse Pauline Giguère, ses enfants: Claudine (Michel Asselin), Paulin, Luce (Fernand Larochelle), Martial et René (Marie-Claude Giguère); ses petits- enfants: Caroline (Stéphane Labbé), Mélanie (Xavier Vallée) et Isabelle Asselin (Marco Bilodeau), Marie-Annick (Marc-Olivier Mathieu) et Kevin Larochelle (Linda Nadeau), Jonathan (Isabelle Giguère) et Tommy Faucher (Vanessa Boucher) ainsi que Dorothée Faucher; ses arrière-petits-enfants: feu Gabriel, Jolyane, Adam, Andy, Laurie, Jacob, Laurent, Louis-Thomas, Kyanna, Georges-Olivier, Jordan et Camélia; sa sœur Claire (Gérald Savoie) et est allé rejoindre Yolande (Léo-Paul Gosselin), Gilberte (Clément Gagnon), Monique (Henri-Paul Giguère) et Julien (Rolande Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Thérèse (feu André Giguère), feu Rémi (Rose Lessard), Lorraine (Maurice Bolduc), Jacqueline (feu Éloi Grenier), feu Jacques (Marie-Paule Perreault), Guy et Claudette (Philippe Faucher). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Dr Raymond Néron pour les bons soins prodigués à notre père Claude ainsi qu'à l'équipe de l'hôtel-Dieu de Lévis qui l'a assisté dans les derniers moments. Dons suggérés: Paroisse Sainte-Mère-de Jésus: Fabrique de Sainte-Marie.