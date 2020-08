DOYON, Robert



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes à Québec, le mercredi 20 mai 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Robert Doyon, époux de feu Françoise Roy, fils de feu Adrien Doyon et de feu Aurore Plante. Il demeurait autrefois à Saint-Joseph-de-Beauce.et de là au cimetière de Saint-Joseph.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Saint-Joseph, vendredi, jour de la célébration, à compter de 13h.La direction de la célébration a été confiée à laIl laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Jean Bernard), Jean-François (Nathalie Bourrelle) et Élise (Christophe Bondon) ; ses petits-enfants : Gabrielle Désilets (Simon Laporte), François-Xavier Désilets, Camille Bondon et Émilie Bondon ; ses belles-sœurs et ses beaux-frères : feu Thérèse Roy (feu Jean Bédard), feu Denis Roy (Anita Vézina), feu Céline Roy (feu Roland Corriveau), feu Paul Roy (feu Elvina Brushoff), feu Maurice Roy (feu Solange Chamberland), feu Adrien Roy (feu Monique Ouellette) ; ses proches cousins et cousines : Claude Plante (Pauline Tardif) et Claudette Plante (Jean-Marie Roy). Il laisse également dans le deuil plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'innovation sociale : https://fondationfais.org/