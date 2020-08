LABBÉ, Jeannine



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 juillet 2020, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédée madame Jeannine Labbé, épouse de feu monsieur Charles Croteau, fille de feu madame Rose Constant et de feu monsieur Roméo Labbé. Elle demeurait à Quebec, anciennement de St-Édouard-de-Lotbinière.. L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Edouard-de-Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Denise Lebel), Jacques (Diane Vézina), Lynda (Daniel Pelletier), Jean (Francine Bergeron), Martin et Vincent; ses petits-enfants : Frédérick, Guillaume, Julie, Valérie, Olivier, David, Victor, Rosanna, Achille et Léopold ; ses arrière-petits-enfants : Alexandre, Antoine, Maxime, Justin, Harrison; sa sœur Gilberte; ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que cousins, cousines et son amie de toujours Marthe Bélanger. La famille désire remercier le personnel soignant de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Courriel :fondation.chuq@chuq.qc.caSite web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.