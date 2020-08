BÉDARD, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 août 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Claude Bédard, époux de dame Lucie Granger, fils de feu monsieur Émilien Bédard et de feu dame Antoinette Huard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucie, ses enfants: Yves (Maryse Béliveau), François (France Cadrin), Benoit (Elaine Gignac) et Luc (Nancy Champagne); ses petits-enfants: Joanie, Marie-Pier, Gabrielle, Nicolas, Frédérique, Andréanne, Amélie, Maxime, Marianne, Samuel, Laurence et Jérémy; ses sœurs Lise et Colette Bédard; ses belles-sœurs Josée (feu Gaston Morin) et Alice Grange; son beau-frère Louis Granger ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, QC, G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.