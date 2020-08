CASTONGUAY, Carol



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 août 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé Carol Castonguay, fils de feu monsieur Gérard Castonguay et de feu madame Bertha Ratté. Il demeurait à Québec, autrefois à Sorel. Il laisse dans le deuil ses enfants : Steve et Mélanie (Jacques Couture); ses petits-enfants: Émy et Mélodie Castonguay, Rosalie et Félix Couture; sa soeur et son frère: Johanne (Maurice Couture) et Mario (Francine Leclerc); ses nièces et ses neveux: Véronique et Eric Couture, Nadia et Dominique Castonguay ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/).