BERRIGAN, Brigitte



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 juillet 2020, à l'âge de 81 et 11 mois, est décédée Mme Brigitte Berrigan, fille de feu Gérard Bérrigan et de feu Jeanne Demers. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Daniel (Gisèle Perry), Dorothy (feu Paul-Henri Rochette), Ronald (Céline Poulin), Harold (Carole Samson) et Muriel, ses ami(e)s, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines.où la famille recevra les condoléances à partir de 10h.L'inhumation suivra le service religieux au cimetière de St-Henri.