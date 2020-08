MERCIER, Céline



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 11 juillet 2020, à l’âge de 68 ans et 3 mois, est décédée madame Céline Mercier, conjointe de monsieur Jean- Pierre Savard, fille de feu madame Lucille Blouin et de feu monsieur Jean-Paul Mercier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h.L’inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Micheline (André Veilleux), Serge (Gilberte Jobidon), André (Denise Jobidon) et feu Michel ; ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Gérard Savard (Renelle Beaulieu) et Guy Savard (Murielle Côté) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec https://www.chudequebec.ca/accueil.