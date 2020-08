GRENIER, Laurent



Au CHSLD Côté Jardins, le 4 avril 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Laurent Grenier, époux de dame Marcelle Lessard, fils de feu dame Lucienne Grenier et de feu monsieur Gérard Grenier. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.de 9h30 à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Marcelle Lessard; ses enfants : Nathalie (Javier U. Gomez) et Marie-Josée (Benoit Julien); ses petits-enfants : Jessica Julien, Francis Julien (Sabrina Faguy), Charles Paradis et Camille Paradis; ses frères et sœurs : Yolande (Lucien Cloutier), feu Gaston (Solange Laprise), Michel (Annette Laroche), feu Jocelyn, Louisette (Pierre Cormier) et Gaétan; les membres de la famille Lessard : Marie-Paule, Gabriel (Gertrude Dionne), feu Laurent (Claire Falardeau), Marie-Marthe, Denise (feu Jean-Claude Dionne, Marcel Béland), feu André (Claudette Belleau), Jean-Marc, Robert (Claudette Langlais), Gilles (Hélène Bonin), feu Raynald (Monique Gagnon) et René (Denise Miville); feu Roland Forgues, feu Gilles Blondeau. Il laisse également dans le deuil son filleul François Grenier ainsi que ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD Côté Jardins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches (PRQCA), 245, rue Soumande, bur. 218, Halles Fleur de Lys, Québec (Qc) G1M 3H6, tél. : 418-527-0075 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666 www.cancer.ca.