VANCHESTEIN, Pierre



Au CHSLD de Saint-Isidore, le 17 juillet 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé, M. Pierre Vanchestein, fils de feu Alice Labonté et de feu Georges Vanchestein. Il demeurait à Saint-Isidore. Les funérailles auront lieu vendredi le 14 août à 11h en l'église de Saint-Narcisse et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laIl laisse dans le deuil ses frères : Alfred et Michel; les membres de sa famille d'accueil : Jules Dallaire, feu Élianne Labonté et feu Gérard Dallaire, ainsi que plusieurs cousins et cousines. La famille désire remercier le Dr Christian Rouleau, le Dr Louis Duquet, ainsi que tout le personnel de la coop à domicile de Lobinière et le CHSLD Saint-Isidore pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don au regroupement pour la Trisomie 21(1A-3250 boulevard Saint-Joseph Est, Montréal, Québec H1Y 3G2) : https://trisomie.qc.ca/