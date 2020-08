VÉZINA, Léopold (Polo)



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 juillet 2020, à l'âge de 85 ans et 8 mois, est décédé monsieur Léopold Vézina, époux de madame Micheline Chouinard, fils de feu madame Yvonne Légaré et de feu monsieur Frédéric (Alfred) Vézina. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Robert (Martine Landry), Linda (Paul Boulanger), Sylvie (André Roy) et Nancy (Robert Fournier); ses petits-enfants: Frédérick, Alexandra, Sabrina, Sébastien, Maude, Christopher, Bobby Fournier et Jack, son petit chien adoré; ses frères et sœurs: feu Alfreda (feu Alexandre Martin), feu Robert (feu Marielle Nadeau), feu Albert (Carmen Nadeau), feu Paul-Émile (Carmen Tremblay), feu Jeannette (feu René Lacroix), Jean (Micheline Nadeau), feu Hélène (Jean-Marie Couture) et feu Marcel; ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 15h30.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Mont-Marie ultérieurement. La famille tient à remercier particulièrement l'infirmière du CLSC de Lévis, Karine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec Téléphone : 418 835-7188 Courriel : info@fhdl.ca Site web : www.fhdl.ca Des formulaires seront disponibles sur place.