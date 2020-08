TAILLON, Carmen Huot



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 Août 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Carmen Huot, épouse en 1res noces de feu Claude Desrosiers et en 2es noces de Raymond Taillon, fille de feu monsieur Roger Huot et de feu dame Jeannette Deblois. Elle demeurait à Château-Richer.L'inhumation suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: feu Martine et Steve Desrosiers; ses petits-enfants: Yan Samson, Jennifer, Miguel et Kim Desrosiers; ses arrière-petits-enfants: Keily et Anthony ; ses frères: feu Gaston (Pauline Dionne), feu Jean-Marc et Gilles (Lucie Lanouette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Taillon: Clément (Denise Gallien), Lucille(André Lessard), Fernande (Christine Robitaille) et Francine (Yvan Dufour). Ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La direction des funérailles a été confiée à la