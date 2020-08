MERCIER, Paul



À la Résidence Dupont, le 30 mars 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé subitement, monsieur Paul Mercier, époux de feu madame Monic Paquet. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Mercier laisse dans le deuil, ses fils : Louis-Philippe et Denis (Billie Lemke); ses deux petites-filles : Taygen et Makayla; son frère et sa sœur : feu Gilles Mercier et Jeannine Mercier (feu Léonard Laflamme);ses beaux-frères et belles-sœurs : Laurette Pasquier, feu Zéphirin Paquet (feu Jeannine Carrier), feu Jacques Paquet (Denise Faucher), Louise Paquet (Michel Ouellet), Charles Paquet (Francine Hardy), Edgard Paquet (Claire Polino), feu Jean-Guy Paquet (Ginette Cauchon),Réjean Paquet (feu Micheline Beaudet) et feu Réal Paquet (Agathe Hainse); son filleul : Christian Laflamme, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de la Résidence Dupont pour les bons soins et leur humanisme. Remerciement, également, à un ami extraordinaire François Turgeon.et de là au cimetière paroissial. Il n'y aura pas de condoléances.