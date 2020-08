LEBRUN, André



Au CHSLD Domaine St-Dominique, le 11 mai 2020, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédé monsieur André Lebrun, époux de madame Lucienne St-Pierre, fils de feu madame Marie Dubé et de feu monsieur Émile Lebrun. Il demeurait au Jules-Verne.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auLes cendres seront ensuite déposées au Mausolée François-de-Laval (Cimetière Belmont). Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses deux filles Micheline (Gaétan Fournier) et Sylvie (Jo Bouchard); ses petits-enfants : Jean-François Ferland (Rachel Ferlatte) et Marie-Eve Ferland (Antony Gagnon); ses arrière-petits-enfants : Mathis, William et Malik; sa sœur Alice Lebrun; ses nombreux neveux et nièces et ses ami(e)s.