BÉLANGER, Marjolaine



À Sainte-Catherine-de-la-Jacques- Cartier, le 7 août 2020, à l'âge de 61 ans, est décédée, accidentellement, dame Marjolaine Bélanger, épouse de monsieur Lucien Biron, fille de dame Gertrude Lapointe et de monsieur Émile Bélanger. Elle demeurait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale samedi 15 août 2020 de 9h à 19h.sous la direction de laElle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses parents, son beau-fils: Louis Biron, ses frères et sœurs: Bruno (Sylvie Dericquebourg), Guylaine (Roger Bouchard), Pierrot. Sa belle-mère: Thérèse Bérard (feu Louis-Philippe Biron, Marcel Perron); ses beaux-frères et belles-sœurs: Réjean Biron (Céline Poulin), Réjeanne (feu Roger Bolduc), Lucie (Daniel Fortier); ses neveux et nièces: Jonathan, Andy, Martin, Mathieu, Normand, Karina et Jimmy ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.