GALARNEAU, Pierre



Le 10 mars 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé subitement monsieur Pierre Galarneau, époux de dame Ginette Rochon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 14 h à 15 h 30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Ginette, ses enfants: Annie (Jean-Sébastien Roy) et Danny (Catherine Ricard); ses petits-enfants: Samuelle et Emile Galarneau, Charles-Antoine et Rose-Marie Roy; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rochon: Claude (Louise Massé), Jacques (Johanne Blouin), René (Lise Galarneau), Guy (Marthe Blanchet), Marc, Jean (Manon Gagnon) et Claudine (André Allard); ainsi que ses neveux, nièces et nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261- 4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, Tél. : (418) 682-6387.