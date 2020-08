DEMERS, Jean-Claude



À Lévis, le 5 août 2020, à l'âge de 49 ans, est décédé Jean-Claude Demers, fils de monsieur Martin Demers et de madame Pierrette Girard. Il demeurait à Lévis. Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses fils Zachary et Dimitri Demers; ses petits-enfants Lucas Demers et Kayla Trottier; son frère Mario (Linda Doyon) et sa nièce Marie-Jeanne Demers; son frère Sébastien (Nadia Poudrier); la mère de ses enfants Kathy Gagnon; son amie Sylvie Fortier (sa fille Émilie) ainsi que plusieurs tantes, oncles, cousins, cousines, collègues et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc).La famille vous accueillera auà compter de 9h.Si vous désirez y assister, nous vous invitons à vous joindre à la famille via le site https://funeraweb.tv le dimanche 16 août à 11h.