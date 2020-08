FISET, Agnès Drolet



Au centre d’hébergement de Pont-Rouge, le 20 avril 2020, à l’âge de 101 ans et 6 mois, est décédée madame Agnès Drolet, épouse de feu monsieur Armand Ulric Fiset et fille de feu monsieur Albert Drolet et de feu madame Joséphine Guay. Elle demeurait autrefois à St-Basile. Madame Drolet laisse dans le deuil ses deux fils qu’elle adorait: Jocelyn (feu Diane Lachance, Lyne Labrie) et Gaétan (Jocelyne Gingras); ses petits-enfants: Jonathan, Jean-François, Alexandre, Isabelle (Kévin Brière), Kévin et son arrière-petite-fille Sarah-Ève. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Drolet et Fiset. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces des familles Drolet, Marcoux et Gariépy. Remerciements au personnel et aux bénévoles du CHSLD de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués et leur humanisme.et de là au cimetière paroissial. Il n'y aura pas de condoléances.En guise de sympathie, des dons à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond, QC G3L 1W1 https://www. fsssp.ca/ seraient grandement appréciés.