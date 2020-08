LAMONDE, Philippe



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 4 juillet 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Philippe Lamonde, époux bien-aimé de madame Bernadette Corriveau. Il était le fils de feu monsieur Gérard Lamonde et de feu dame Yvette Théberge. Il demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud.de 9h à 11h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Bernadette, ses enfants: François (Josée Lemelin),Jacques (Nathalie Langevin), Dominique (Suzie Godbout), Christiane (Donald Chouinard), Jacinthe (James Bondy), feu Simon, Sébastien; ses petits-enfants : Jérôme, Jessica et Jérémy Lamonde, Catherine et Jean-Christophe Lamonde, Jonathan, Samuel, Nicolas et Mégane Lamonde, Krystelle, Guillaume et Justin Chouinard, Jean-Michel, Julien, Jacob et Joseph Bondy, Matthew Lamonde; ses frères et sœurs: Simone (feu Benoît Corriveau), Thérèse (Marcel Laflamme), Jean-Yves (Lorraine Belleau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Corriveau: Gisèle (feu Alfred Roy), Cécile (Paul-André Gagnon), Eugénien (feu Fernande Casault), Fernand (feu Raymonde Fournier), Sœur Marie-Laure N.D.P.S., feu Laurent (feu Norma Létourneau), Jean-Marie (feu Aline Moreau), feu Fernande (feu René Parent), Gabrielle (Gérard Bilodeau), Laurette, Pierrette (Luc Demers), feu Armand, Jean-Luc ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement les " anges gardiens " du 3e étage du Foyer D'Youville (CHSLD) de Montmagny pour les bons soins et l'affection qu'on lui a prodigués dans les derniers moments de sa vie. Au lieu de fleurs, la famille privilégie les dons In Memoriam à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ces dons peuvent être envoyés par la poste à l'attention de la Fondation IUCPQ : 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec QC, G1V 0B8. Il est également possible de faire un don par téléphone au 418 656-4999 ou en visitant le site Internet de la Fondation au https://www.fondation-iucpq.org/ La direction des funérailles a été confiée à la